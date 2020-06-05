Буэнос-Айрес, , 03:33 — REGNUM Власти Аргентины продлили режим карантина в Буэнос-Айресе до 28 июня из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, заявил президент страны Альберто Фернандес, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление аргентинский президент сделал после того, как количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 20 тысяч. Отмечается, что режим карантина в Аргентине был введен с 20 марта и ранее продлевался до 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Аргентине прошли демонстрации в поддержку, а также против режима карантина в стране. Протестующие требовали ослабить карантинные меры из-за их негативного влияния на экономику страны.

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