Кито, , 03:07 — REGNUM Решение отправить под домашний арест бывшего президента Эквадора Абдалу Букарама по обвинению в незаконном хранении оружия принял эквадорский суд, 4 июня сообщается на странице в Twitter генпрокуратура республики.

При этом следственные органы просили суд заключить Букарама под стражу, но, учитывая его возраст — 68 лет и проблемы со здоровьем, ходатайство было отклонено.

Экс-президенту грозит заключение на срок от пяти до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в ходе обыска в доме Абдалы Букарама по делу о хищениях при закупках медикаментов было найдено огнестрельное оружие, на которое у хозяина жилища не нашлось документов.

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