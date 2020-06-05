Сантьяго, , 02:45 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки подтвердили 73 летальных исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Всего с начала пандемии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в республике скончались 1356 человек. Также за 4 июня в Чили выявили 4664 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных заражений новым коронавирусом в стране достигло 118 292.

Отмечается, что глава ведомства предложил новую стратегию по отслеживанию контактов зараженных. Предполагается, что всех выявленных лиц, контактировавших с инфицированными коронавирусом, будут помещать на обязательный карантин.

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