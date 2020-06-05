Париж, , 02:42 — REGNUM Количество выявленных летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 во Франции достигло 29 065 после смерти еще 44 пациентов, 4 июня сообщается на сайте французского министерства здравоохранения.

Также за последние сутки зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в больницах страны 13 101 человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 июня Франции стартовал второй этап отмены карантинного режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции умерли от COVID-19 свыше 29 тыс. человек