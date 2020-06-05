Анкара, , 02:09 — REGNUM Власти Турции вводят двухдневных карантин в 15 городах города для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкого МВД.

Сообщается, что ограничения затронут 15 городов в течение 6−7 июня. При этом ряд предприятий все же продолжат свою работу. В частности, работать разрешат пекарням и некоторым магазинам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 4 июня в Турции выявили 988 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 167 410.

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