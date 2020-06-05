Красногорск, , 00:50 — REGNUM В Московской области правоохранители раскрыли преступную схему, позволяющую обворовывать магазины одежды. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Группа студентов в Подмосковье придумала криминальную схему, с помощью которой они некоторое время безнаказанно обворовывали магазины одежды.

Суть схемы такова. Одна из злоумышленников приходит в магазин, чтобы вернуть якобы совершенную им покупку — брюки за 2999 рублей. Продавец проверила документ и выполнила просьбу. Однако этот злоумышленник вовсе не покупал никаких брюк.

Дело в том, что члены преступной группы сперва находили в торговых залах магазина покупателей, у которых под видом выдуманных акций выпрашивали чеки на сделанные в магазине покупки.

Получив чеки, один из преступников шел в этот магазин, находил по артикулу вещь, на которую у студентов был чек. Далее под прикрытием напарницы злоумышленник снимал специальным крючком магнитную клипсу.

В это время по телефону действие группы координировал еще один соучастник. Когда магнитная клипса была снята в дело вступал еще один злоумышленник. Он заходил в слепую зону магазина, где нет камер и там ему передавали брюки, с которых сняли магнитную клипсу.

И теперь с чеком и брюками он шел на кассу и заявлял, что хочет вернуть не подошедший ему товар. И товар и чек были настоящими, но они не имеют отношения друг к другу и уж тем более к мошеннику.

Вскрыть преступную схему помог охранник одного из магазинов. Он заметил странное пересечение молодых людей в слепой зоне магазина, а также то, что у одного из них были брюки, которые потом другой сдал на кассу.

В итоге мошенники были задержаны по горячим следам. По дороге в полицию один из них пытался избавиться от нескольких чеков и самодельного устройства, с помощью которого они срывали магнитные клипсы с одежды.

Уже в полиции выяснилось, что всего в преступную группу входили пять человек: все студенты, работающие и ранее не судимые.