Маскат, 5 июня 2020, 00:36 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили еще 778 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского минздрава.
Согласно данным ведомства, все новые пациенты, среди которых 265 граждан Омана, заразились вирусом через социальные контакты. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 14 316.
Также с начала пандемии в Омане от болезни вылечился 3451 человек. Всех выздоровевших уже выписали.
Минздрав Омана снова призвал жителей страны соблюдать все предписания карантина, избегать посещения общественных и религиозных мест, а также тщательно соблюдать личную гигиену.