Маскат, , 00:36 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили еще 778 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского минздрава.

Согласно данным ведомства, все новые пациенты, среди которых 265 граждан Омана, заразились вирусом через социальные контакты. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 14 316.

Также с начала пандемии в Омане от болезни вылечился 3451 человек. Всех выздоровевших уже выписали.

Минздрав Омана снова призвал жителей страны соблюдать все предписания карантина, избегать посещения общественных и религиозных мест, а также тщательно соблюдать личную гигиену.