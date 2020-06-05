Абу-Даби, , 00:19 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 659 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и профилактики заболеваний страны.

Отмечается, что все новые пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 37 018.

Всего с начала пандемии в ОАЭ вылечились 19 572 пациента. Еще 273 с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешило возобновить транзитные рейсы национальным авиакомпаниям через аэропорты Дубая, Шарджи и Абу-Даби. Соответствующее решение было принято после оценки эпидемиологической ситуации в стране с коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОАЭ возобновят транзитные рейсы через аэропорты страны