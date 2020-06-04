Москва, , 23:59 — REGNUM Температурный фон выше нормы установится на большей части европейской территории России с субботы, 6 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС, передаёт ТАСС.

Согласно прогнозу синоптиков, с начала выходных температура воздуха будет на 2−4 градуса выше нормы. В Северо-западном федеральном округе и на северо-востоке территории аномалии будут достигать 10 градусов.

В частности, в Москве и Санкт-Петербурге в начале следующей недели температуры будут на 5−6 градусов выше нормы, в Псковской и Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми — на 8−10 градусов выше нормы.

По оценкам Гидрометцентра, такая аномально тёплая погода сохранится в европейской части России по меньшей мере до 10 июня.

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