Иерусалим, 4 июня 2020, 23:54 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Израиле достигло 17 495, сообщили 4 июня в израильском минздраве.
За сутки этот показатель увеличился на 118, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 осталось прежним — 291. Число излечившихся достигло 15 013.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно о новом случае COVID-19 среди израильских парламентариев.
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