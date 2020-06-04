Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Участникам массовых акций протеста в США следовало бы сдать тесты на коронавирус. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Он обратил внимание, что в ходе массовых акций протеста крайне велик риск распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, есть потенциальная вероятность того, что это (массовые акции) может стать рассадником инфекции», — сказал Редфилд.

Он подчеркнул, что всем участникам массовых акций всерьез надо задуматься над тем, чтобы сдать тест на коронавирус.

Редфилд также отметил, что власти крайне обеспокоены тем, что протестующие не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.