Лондон, , 23:44 — REGNUM Круглосуточный режим работы лондонского метро будет восстановлен лишь к марту следующего года, передаёт 4 июня Sky News.

Соответствующая информация поступила от британского профсоюза транспортников RMT. Комментируя ситуацию с коронаврусом, генсек RMT Мик Кэш заявил, что транспортные службы находятся в тяжёлом, нестабильном положении.

Кэш отметил, что оператор лондонской транспортной системы Transport for London нуждается в поддержке властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавирусом в середине марта метро Лондона закрыло 40 станций.

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