Москва, , 23:26 — REGNUM Коронавирус по состоянию на 4 июня выявлен у 1435 российских военнослужащих, что на 23 человека больше, чем сообщалось днём ранее. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1435 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходят лечение 759 человек, ещё 24 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 222 человек, ещё 430 — изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 107 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 4121 человека.