Хоршем, , 23:24 — REGNUM Компания SEGA опубликовала ролик, в котором показаны шесть минут игрового процесса будущей стратегической игры Total War Saga: Troy. Видео было выложено 4 июня на YouTube-канале франшизы Total War.

В новом трейлере показано сражение между Ахиллесом и Гектором. Разработчики показали поклонникам фрашизы, как будут проходить сражения в новой игре Total War.

Релиз Total War Saga: Troy состоится 13 августа 2020 года. Игра какое-то время будет эксклюзивом онлайн-сервиса Epic Games Store. Ранее разработчики сообщили, что сразу после выхода она не получит поддержку модификаций.

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