Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Компания Sony дала понять, что геймерам не придётся долго ждать, чтобы получить новую информацию о консоли PlayStation 5. Об этом 4 июня сообщил портал Game Rant.

Пользователи YouTube обратили внимание, что Sony изменила описание будущей трансляции. Компания написала, что вскоре она сообщит дату проведения онлайн-мероприятия, посвящённого PS5.

https://twitter.com/GameRant/status/1268629857497427968

Напомним, проведение новой онлайн-презентации Sony было запланировано на 3 июня 2020 года. Компания решила отложить его из-за протестов в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Google и Sony из-за трагедии в Миннеаполисе отложили презентацию новинок