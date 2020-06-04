Краснодар, , 23:07 — REGNUM Власти Краснодарского края продлили режим ограничений, введенный из-за пандемии коронавируса, до 21 июня. Об этом 4 июня на своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Продлеваем карантин до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов», — пишет губернатор Кондратьев.

Движение между муниципалитетами по-прежнему будет закрыто. Не будут работать торговые и развлекательные центры. Продолжит действовать запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье.

Сохраняется обязательный масочный режим. Въезд на Кубань ограничен.