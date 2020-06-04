Москва, , 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба компании.

Напомним, что накануне сотрудники полиции и ФСБ пришли с обысками в офис РВК. Компанию оказала необходимое содействие следствию.

Правоохранителей интересует деятельность фонда RVC I LP, а конкретно сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — Alion. Эти инвестиции осуществлялись с 2012 года. В РВК заверяют, что все корпоративные процедуры были соблюдены.

По версии следствия, руководство РВК могло использовать государственные деньги для инвестирования в собственные проекты. РВК на 100% принадлежит Российскому государству.

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