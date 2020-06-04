Токио, , 22:56 — REGNUM Разработчики Final Fantasy 7 Remake выпустили динамическую тему к PlayStation 4 с Тифой Локхарт. Демонстрационный ролик был опубликован 4 июня на официальной Twitter-странице видеоигры.

Администрация аккаунта назвала эту тему для PS4 «расслабляющей». Владельцы консоли смогут наблюдать за тем, как Тифа сидит на некой бочке и смотрит на сверкающее звёздное небо.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1268528177569128448

Релиз Final Fantasy 7 Remake состоялся 2 марта 2020 года. Тифа Локхарт является одним из самых популярных персонажей серии игр Final Fantasy.

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