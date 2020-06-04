Женева, Швейцария, , 22:55 — REGNUM Во всём мире за сутки зафиксирован 129 281 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 6 416 828 человек. Об этом 4 июня сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно её данным, за последние 24 часа в мире скончались 4842 пациента с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода, связанных с коронавирусом, возросло до 129 281.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 93 246 новых выявленных случаях заражения и 3621 скончавшемся от COVID-19.