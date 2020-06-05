Тегеран, , 08:27 — REGNUM 4 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 59 иранцев умерли от коронавируса (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 8071. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Чиновник отметил, что 127 485 иранцев из общего числа 164 270 заражённых коронавирусом выжили и выздоровели. Джаханпур сообщил, что за последние сутки было выявлено 3574 новых случая заражения.

«За последние 24 часа 59 человек погибли от смертельного вируса», — сказал он. Иранский чиновник отметил, что в настоящий момент 2569 человек находятся в критическом состоянии. Он добавил, что на сегодняшний день в Иране проведено 1 019 362 тестирования на COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.