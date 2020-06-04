Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Компания McFarlane Toys Тодда Макфарлейна выпустила фигурки к настольной стратегической игре Warhammer 40,000. Изображения были опубликованы 4 июня на портале Comicbook.

Пока компания показала Ultramarines Primaris Assault Intercessor и Necron Warrior. Высота фигурок составляет около 18 см. Издание отметило, что модели имеют 22 точки артикуляции, кроме того, к ним поставляется «целая куча аксессуаров».

https://twitter.com/BigBadToyStore/status/1268575430182703104

Любители комиксов хорошо знают Тодда Макфарлейна как автора комиксов про Спауна. В мае 2020 года в сеть выложили кинематографический трейлер новой редакции правил Warhammer 40,000.

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