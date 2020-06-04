4 Июня
 
22:55

ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 130 тысяч заражённых коронавирусом

В мире за сутки зафиксирован 129 281 новый случай заражения коронавирусом, скончались 4842 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.