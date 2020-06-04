Пока Европа приходит в себя после пандемии коронавируса, страны Третьего мира только приближаются к пику заболеваемости. Растет число заболевших в Бразилии, Индии, Перу, Мексике, вторая волна заражения идет по Ирану.

По-прежнему, по числу зараженных и умерших в мире лидируют США. На 4 июня в стране с диагнозом COVID умерло более 107 000 человек.

Пандемия наносит значительный ущерб, экономика Италии откатывается «к показателям 20-летней давности», — заявил премьер-министр Джузеппе Конте. ВВП еврозоны в 2020 году должен снизиться на 8,7%.

Всего на планете насчитывается 6,57 млн инфицированных людей, из которых 388 тысяч погибли, а 2,8 млн выздоровели. После кратковременного снижения темпов, прирост числа заболевших вновь увеличивается. Точной даты прекращения пандемии учения назвать не могут.

О том, как мир борется с SARS-CoV-2 и пытается при этом не убить экономику, рассказывает ИА REGNUM.

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