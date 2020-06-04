Лос-Анджелес, США, , 22:17 — REGNUM Комендантского часа в Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) 4 июня не будет, написал глава города Эрик Гарсетти в Twitter.

Гарсетти «Я отменил комендантский час в Лос-Анджелесе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июня, Гарсетти пообещал, что не будет 4 июня продлевать действие комендантского часа.

Комендантский час был введён в Лос-Анджелесе, как и в ряде других американских городов, включая Вашингтон, в связи с массовыми протестами, переходящими в беспорядки.

Протесты, продолжающиеся уже десять дней, вспыхнули из-за гибели в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) чернокожего Джорджа Флойда.

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