Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 22:17 — REGNUM Комендантского часа в Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) 4 июня не будет, написал глава города Эрик Гарсетти в Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июня, Гарсетти пообещал, что не будет 4 июня продлевать действие комендантского часа.
Комендантский час был введён в Лос-Анджелесе, как и в ряде других американских городов, включая Вашингтон, в связи с массовыми протестами, переходящими в беспорядки.
Протесты, продолжающиеся уже десять дней, вспыхнули из-за гибели в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) чернокожего Джорджа Флойда.
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