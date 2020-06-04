Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Многие владельцы Xbox One и ПК, играющие в Minecraft Dungeons, столкнулись с тем, что игра выдаёт критическую ошибку, из-за которой она перестаёт работать и «вылетает». Об этом 4 июня сообщил портал Game Rant.

К сожалению, рразработчики из студии Mojang пока не смогли решить эту проблему, однако они предложили геймерам несколько способов, которые позволяют избежать появления ошибки.

В частности, они написали, что игрокам, в зависимости от платформы, стоит заново авторизоваться в сервисе Xbox Live, либо перезайти в учетную запись Microsoft. Владельцам Xbox также предлагается изменить настройки графики, а владельцам ПК сделать то же самое и проверить наличие всех обновлений.

Релиз Minecraft Dungeons состоялся 26 мая 2020 года. Проект представляет собой ролевую игру, в которой результат часто зависит от реакции геймеров. В отличие от оригинальной Minecraft в Minecraft Dungeons отсутствует возможность взаимодействовать с блоками мира.