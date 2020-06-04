Анкара, , 21:53 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 988 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных на территории страны возросло до 167 410 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в Турции скончался ещё 21 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 4609.

За весь период с начала эпидемии коронавируса в стране излечились и были выписаны из больниц 131 778 пациентов, в том числе 926 — за последние сутки.

Отметим, что число новых случаев заражения коронавирусом в Турции стало расти в последние дни. Так, накануне сообщалось о 867 выявленных инфицированных, днём ранее — о 786 случаях.