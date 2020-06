Белвью, США, , 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.

Сейчас геймеры могут приобрести со скидкой такие игры, как Dragon Age 2, Crysis 3, Need for Speed Heat, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Need for Speed Rivals, Need for Speed, Sea of Solitude, Dragon Age Inquisition и Fe.

Акция также распространяется на первую и вторую части Unravel, ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Burnout Paradise и Mirror's Edge Catalyst. Размер скидки в зависимости от игры составляет от 50% до 75%.

Напомним, в октябре 2019 года Electronic Arts и Valve объявили о запуске партнёрской программы, в рамках которой игры EA будут становиться частью библиотеки Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа новая еженедельная бесплатная игра Epic Games Store