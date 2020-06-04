Москва, , 21:39 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица плавно движется из одного этапа снятия ограничительных мер к другому и может двигаться дальше без риска всплесков массовой заболеваемости COVID-19. Новый план по поэтапному снятию режима ограничений в столице может быть представлен 8 июня. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, от того, как именно Москва проживет текущую неделю (1—7 июня), будет зависеть план дальнейшего снятия ограничений, который может быть представлен 8 июня.

«Более того, я считаю, что такой график можно будет составить до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять». — сказал Собянин.

Собянин надеется, что ничего плохого в плане коронавируса в столице уже не случится. Наблюдается плавный переход из одного этапа снятия ограничений в другой.

В целом в Москве начала уменьшаться смертность от COVID-19, а это наиболее важный показатель, подчеркнул мэр.