Туринск, Свердловская область, , 21:02 — REGNUM В Туринске Свердловской области работающие с коронавирусными пациентами медицинские работники получили полагающиеся им выплаты только после вмешательства прокурора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Медики работают в Туринской райбольнице. В ходе проверки оказалось, что двое из них — фельдшер и участковый педиатр — не получили денег за апрель. При этом они осуществляли приём пациентов, у которых позже подтвердилась коронавирусная инфекция, проводили их осмотр и забор биоматериала.

Прокуратура внесла представление руководству больницы. Теперь все положенные выплаты за апрель произведены.