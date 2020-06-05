Москва, , 07:15 — REGNUM На ВДНХ подготовили праздничную программу в рамках празднования Дня русского языка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе выставки.

День русского языка состоится 6 июня — в день рождения классика русской литературы Александра Пушкина. В этом году мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Развлекательные мастер-классы и чтения будут доступны на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в социальных сетях, а также в инстаграм-аккаунте центра «Слово», на YouTube-канале и страницах «Москвариума».

»Праздничную онлайн-программу на ВДНХ подготовили центр славянской письменности «Слово», «!Москвариум» и выставка «Робостанция». Горожан и жителей других регионов ждут интерактивный мастер-класс по каллиграфии и, конечно, чтения произведений Пушкина», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

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