Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Разработчики Grand Theft Auto Online и Red Dead Online временно отключат серверы игр, чтобы почтить память Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, чья смерть от рук полицейских стала причиной расовых беспорядков в США. Об этом 4 июня компания Rockstar Games сообщила на своей странице в Twitter.

Серверы будут отключены 4 июня 2020 года в период с 21:00 по 23:00 по московскому времени. В одной из публикаций разработчики призвали геймеров поддержать протестующих в США, разместив ссылку на сайты фондов антирасистских организаций.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1268573395404443648

Ранее ИА REGNUM сообщило: разработчики Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone заявили, что они будут прилагать больше усилий в борьбе с проявлениями расизма в играх.

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