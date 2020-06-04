Ульяновск, , 20:56 — REGNUM В Ульяновске перекрыто движение по мосту через реку Сельдь в Засвияжском районе, ограничение будет действовать несколько дней. Об этом сообщают УМВД по Ульяновской области и мэрия города.

Движение автотранспорта по мосту перекрыто с 19:00 4 июня до утра 8 июня. В ГИБДД региона поясняют, что решение о запрете движения транспортных средств на мостовом переходе через реку Сельдь принято «в связи с тем, что указанное искусственное сооружение не соответствует требованиям ГОСТ» «в части отсутствия боковых удерживающих ограждений».

«За это время подрядчик выполнит монтаж бокового удерживающего ограждения. Автобусный маршрут №27 продолжит свою работу», — пояснил исполняющий обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта областной мэрии Виталий Михнович.

Мэрия просит выбирать альтернативные пути для движения. В Госавтоинспекции призывают «заранее продумать маршрут, учитывая изменения в организации дорожного движения».