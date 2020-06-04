Лондон, , 20:54 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявлено 1805 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 281 661. Об этом сообщает 4 июня министерство здравоохранения страны.

Сообщается также, что за сутки в больницах Великобритании скончались ещё 176 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 39 904.

Напомним, днем ранее в Великобритании был выявлен 1871 новый случай заражения коронавирусом, 359 пациентов скончались.

Ранее сегодня министр транспорта Соединённого Королевства Грант Шэппс сообщил, что с 15 июня ношение защитных масок в общественном транспорте в стране станет обязательным. На сегодняшний день это является рекомендательной мерой.