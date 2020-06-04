Ижевск, , 20:29 — REGNUM В Удмуртию прилетел борт с 33 вахтовиками из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Все прилетевшие являются жителями региона. В течение ближайших 14 дней они будут находится в обсерваторах.

Руководитель аппарата главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов отметил, что в регионе работают пять обсерваторов и восемь ПВР (пунктов временного размещения), где проживающие обеспечены всем необходимым: состояние здоровья контролируют медики, предоставлено трехразовое горячее питание. Сейчас в таких объектах находятся 274 человека, заполняемость не превышает 2/3 от имеющихся мест. Меру по изолированию вахтовиков считают чрезвычайно эффективной — за последние дни было выявлено три случая заражения коронавирусом у проживающих в обсерваторх и ПВР.

«В Иркутской области большие очаги заболевших. Но у наших граждан там тесты не проводились, поэтому мы изначально к ним относимся как к потенциально зараженным людям, то есть проводим все профилактические мероприятия», — отметил Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 4 июня выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 865 случаев заражения SARS-CoV-2.

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