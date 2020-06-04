Оренбург, , 20:29 — REGNUM Отобранных у многодетной семьи в Оренбуржье четверых детей вернут домой не ранее чем через две недели. Об этом заявила журналистам глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Она отметила, что родители детей уехали в Москву для участия в ток-шоу. После возвращения в Оренбургскую область им предстоит 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, детей отобрали у семьи из посёлка Тюльпанный Домбаровского района 25 мая по постановлению главы района. Разразился скандал. В ситуацию вмешались прокуратура, СКР, губернатор Денис Паслер. В итоге областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отменила это решение. А работа местных органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности с этой семьёй была признана ненадлежащей.

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