Саранск, , 20:16 — REGNUM В Мордовии скончалась еще одна пациентка с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

90-летняя жительница Саранска скончалась с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония и положительным анализом на коронавирус». Таким образом, число умерших на фоне коронавируса в республике выросло до 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 4 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвержден 2051 случай заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели в республике 1016 человек, таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели 49,5%.