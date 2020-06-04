Москва, , 20:15 — REGNUM Видеохостинг YouTube заблокировал видеоролик агентства ФАН, агитирующий принять участие во всенародном голосовании по поправкам к Конституции России, в котором ребенка усыновляет однополая пара.

Напомним, что агентство ФАН начало выпуск серии видеороликов, агитирующих граждан принять участие во всенародном голосовании. Первый ролик оказался весьма спорным, по сюжету работницы детского дома радуются, что семейная пара решила усыновить одного из воспитанников, но затем оказывается, что это однополая семейная пара.

Администрация видеохостинга YouTube посчитала, что в данном видео есть дискриминационные высказывания, и заблокировала его.