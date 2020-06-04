Йошкар-Ола, , 20:08 — REGNUM В Марий Эл провели 44 791 исследование на коронавирус. За минувшие сутки проведено 850 исследований биоматериала, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что из 1933 носителей коронавируса в республике 1185 случаев заражения, или 61% выявлены активно, то есть путем проведения исследований в отношении контактных лиц.

Число завозных случаев составляет 7%, или 143 человека, в 56% случаев, или у 1086 человек заражение произошло в семье или ближайшем окружении.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в регионе под медицинским наблюдением находится 1671 человек. В это число входят 11 человек, прибывшие из других регионов, а также 1660 граждан, которые входят в круг контактных лиц.

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