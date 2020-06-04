Йошкар-Ола, , 20:03 — REGNUM В Марий Эл в настоящее время под медицинским наблюдением находится 1671 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В это число входят 11 человек, прибывших из других регионов, а также 1660 граждан, которые входят в круг контактных лиц.

Всего медицинское наблюдение прекращено в отношении 9077 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 4 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей коронавируса в республике составило 1933 человека.

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