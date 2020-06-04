Сакраменто, США, , 19:50 — REGNUM Расследование дела о применении в отношении одного из участников протестов метода придавливания шеи при задержании начато в городе Сакраменто (штат Калифорния, США), передаёт 4 июня CNN.

Инцидент произошёл в Сакраменто во время протестов. В интернет попало видео, на котором 18-летнего участника протестов Тижона Джонсона полицейские придавили к земле — так же, как это было с Джорджем Флойдом в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США).

По словам офицера полиции Сакраменто, на видео попал момент задержания Джонсона, попавшегося на мародёрстве по время протестов. Мужчина участвовал в беспорядках, пытался скрыться от полиции, но правоохранители поймали его и придавили к земле.

Отмечается, что 2 июня задержанного Джонсона освободили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, метод придавливания шеи, при котором человек оказывается неподвижно лежащим на земле, привёл к гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Американцы начали массово протестовать против этого, протесты переросли в беспорядки.

Полицейских, из-за которых погиб Флойд, будут судить. Напомним, афроамериканец при задержании был безоружным и просил о помощи.

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