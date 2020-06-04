Челябинск, , 19:50 — REGNUM В Челябинске под суд отдан гражданин, который не платит алименты на содержание своей престарелой матери. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алименты гражданин должен уплачивать с 22 августа 2011 года в размере ¼ МРОТ. Однако долгое время он не выполнял эту свою обязанность. 30 июля 2019 года он получил за это 40 часов обязательных работ. А с 10 августа того же года по 29 марта 2020-го задолжал ей более 16 тыс. рублей.

Свою вину гражданин целиком признал. Дело передано в Тракторозаводский райсуд.