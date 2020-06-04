История вопроса

Тот факт, что в России регулярно проводятся чемпионаты по различным видам спорта, говорит о достаточно высокой степени развития спортивной инфраструктуры в стране. Проведение Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России ещё больше способствовало развитию спортивной инфраструктуры.

При этом обеспеченность граждан России спортивными сооружениями сильно варьируется от региона к региону и в среднем по стране составляет 25%, что является средним показателем в мире. Но говорить о нехватке или избытке каких-либо спортивных сооружений «в среднем» нельзя, поскольку предпочтения жителей разных регионов разнятся.

Нехватка спортивных сооружений приводит к дороговизне их эксплуатации, - в некоторых регионах стоимость пользования спортивными сооружениями для граждан превышает соответствующие показатели в развитых странах. При этом большинство спортивных объектов в России находятся в муниципальной собственности.

Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 30, были поставлены задачи развития инфраструктуры физкультуры и спорта на основе государственно-частного партнёрства, строительства спортивных объектов шаговой доступности, обеспечение условия для пользования спортивными объектами лицами с ограниченными возможностями, создания инфраструктуры для подготовки спортсменов в непрерывном режиме и во всех климатических зонах, формирования спортивного резерва и развития инфраструктуры физкультуры и спорта в некоторых регионах, где с этим имеются проблемы.

На основе утверждённых программой показателей её исполнения, Минспорта и Счётной палатой РФ был сделан вывод, что программа успешно реализуется только в 55% субъектов федерации и в 28% муниципальных образований.

