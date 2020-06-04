Челябинск, 4 июня 2020, 19:39 — REGNUM В Челябинске на месте мемориального комплекса «Золотая гора» планируется построить спортивный клуб. Об этом пишут СМИ.
Ранее в этом месте были захоронены граждане, репрессированные в годы «сталинских репрессий». Часть населения столицы Южного Урала выступает против строительства и просит ответственных лиц отказаться от этих планов.
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту публикаций СМИ. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки будет дана оценка законности такого решения.