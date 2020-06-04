Лондон, , 19:21 — REGNUM Некоторых поклонников серии симуляторов гонок Project Cars разочаровал трейлер третьей части игры. Об этом 4 июня сообщил портал Engadget.

Они обратили внимание, что модель физики в игре далека от совершенства и предположили, что она будет примерно такой же, как в Forza или Need for Speed. Кроме того, им не понравилось, что в одном из интервью разработчики заявили, что они хотят приобщить к игре более широкую аудиторию.

В результате глава Slightly Mad Studios Ян Белл вынужден был обратиться к фанатам, он успокоил их и заверил, что в игре будет «та же базовая физика», только улучшенная.

Разработчики Project Cars 3 выложили в сеть геймплейный трейлер игры 4 июня 2020 года. В видео они показали несколько гонок.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: опубликована первая запись геймплея из Project Cars 3