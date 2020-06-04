Вашингтон, , 19:10 — REGNUM В онлайн-игре Maelstrom появился новый PVE-режим (Player versus environment — игрок против окружения) по названием Gauntlet. Об этом 4 июня сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что этот режим будет поддерживать как одиночную, так и совместную игру, геймеры смогут пройти ряд различных испытаний, в качестве их противников выступят корабли, управляемые искуственным интеллектом игры. Каждая миссия будет иметь главные и второстепенные цели.

Ранее разработчики Maelstrom выложили в сеть ролик, который рассказывает об этом новом режиме. Игра представляет собой «королевскую битву» на морскую тему, предоставляя геймерам возможность управлять парусными боевыми кораблями.

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