Рим, , 19:10 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 4 июня, в Италии умерли 33 689 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 88 (днём ранее — на 71), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 161 985 человек, за день этот показатель увеличился на 957 (днем ранее — на 846).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 177 (днем ранее — на 321). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 234 013. В настоящее время заражены 38 429 человек — на 868 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.