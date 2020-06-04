Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Студия Infinity Ward заявила, что она должна была прилагать больше усилий в борьбе с проявлениями расизма в Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone. Об этом 4 июня сообщил журанл PC Gamer.

«В нашей игре нет места расистскому контенту», — заявили разработчики, добавив, что хотя они ежедневно блокируют тысячи ников, содержащих отсылки к расистским выражениям, они всё же должны были предпринимать больше усилий в борьбе с расизмом. Они дали понять, что в игру будут добавлены функции, которые позволят лучше отслеживать подобные нарушения.

«Мы приносим свои извинения нашим игрокам, — написали они в заключении, — это наше обязательство перед вами, нашими фанатами, спасибо».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели Modern Warfare и Warzone отложили запуск новых сезонов. Разработчики написали, что они сделали это из-за массовых протестов против расизма в США.

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