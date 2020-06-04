Липецк, , 18:58 — REGNUM В Липецке суд изменил приговор местной жительнице, похоронившей ребёнка на кладбище домашних животных. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина, сожитель которой по неосторожности стал виновником гибели ребёнка, скрыла этот факт и помогла ему спрятать тело. При этом она продолжала незаконно получать социальные пособия на ребёнка, за что было осуждена по статье «Мошенничество при получении выплат».

Липчанку приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Однако она не выполняла предписания уголовно-исполнительной инспекции и прогуливала работу, поэтому в суд поступило обращение замене ей неотбытого наказания в виде двух месяцев и 13 дней исправительных работ на 24 дня лишения свободы в колонии-поселении.

Женщина не согласилась с заявленным ходатайством, однако суд с учётом позиции прокуратуры решил удовлетворить это требование. Постановление пока не вступило в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мать похороненного на кладбище животных ребёнка осудили за мошенничество