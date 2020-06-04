Ростов-на-Дону, , 18:50 — REGNUM В Ростовской области у вахтовиков, вернувшихся в мае 2020 года из Якутии, выявили коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 4 июня.

В настоящее время вахтовики находятся в обсерваторе, развёрнутом на базе общежития филиала ДГТУ в Шахтах. Результаты первого анализа у жильцов отрицательные. 2 июня среди второй группы прибывших положительный результат теста на коронавирус получили два человека. Они помещены в шахтинский моногоспиталь. В настоящее время в обсерваторе продлён карантин на 14 дней.

«Первая группа рабочих (70 человек) размещалась на втором этаже здания. Вторая группа (35 человек) на третьем. Случаи инфицирования выявлены во второй группе», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в мае сотрудники «Стройтрансгаз. Трубопроводстрой», вернулись из города Мирный (Якутия). При этом вахтовики пожаловались на условия, в которых вынуждены временно находиться.

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