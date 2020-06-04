Москва, , 18:57 — REGNUM Организация пропускного режима в Москве не заслуживает даже такую низкую оценку, как «неудовлетворительно». Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал глава муниципального округа Куркино Москвы Илья Светиков.

Глава муниципалитета отметил, что обстоятельства вынудили его написать открытое обращение мэру Москвы Сергею Собянину. Причиной стал штраф, который выписали жене Светикова, которая работает врачом-терапевтом. При этом весь май она возглавляла инфекционное отделение и работала в «красной зоне», где содержались пациенты с коронавирусом.

«Вы ввели пропускной режим и у нее был оформлен пропуск, разрешающий ей приезжать на работу и лечить людей до 04.05. Режим «повышенной готовности/самоизоляции» неоднократно продлевался, как и рабочие пропуска, но в этот раз пропуск не продлился, уведомлений о прекращении действующего не поступило, и за поездку на работу 5 мая жена получила подарок от Вас в 5000 рублей штрафа», — написал Светиков.

Супруги составили жалобу с просьбой отметить штраф. В пользу его необоснованности привели доводы и подкрепили свои слова документами с работы, подтверждающие занятость врача в период, когда был выписан штраф. Однако столичные власти отказались отменять штраф. Вместо этого медработнику посоветовали обратиться в суд, если он не согласен с принятым решением.

«Что хочу сказать, Вам, мэру Москвы. Я все понимаю, возглавляю муниципальное образование Куркино уже 7-й год, вроде, и хочется в очередной раз войти в Ваше положение, понять, но, хоть убей, не получается. Наверное, накопилось всего уже. За этот, организованный Вами и исполненный Вашими подчиненными процесс, моя семья ставит Вам даже не неуд. Кол. Конечно, мы пойдем в суд и будем оспаривать теперь само право органам власти выносить штрафы с камер по этой статье», — написал Светиков.

Затем глава муниципального образования указывает, что жене позвонили из автоинспекции, пообещав отменить штраф, но только после обращения в суд.

«Позвонили жене из автоинспекции, сказали идти в суд, постановление суд вернёт им, и они его отменят. Надеюсь, как минимум всем медикам по умолчанию снимут все штрафы, как максимум по всем рабочим пропускам, по тем или иным причинам непродленным, оформленным с ошибками. Всем спасибо за поддержку. Напишу — выполнили в итоге, что пообещали, или нет. Но в общем, оценка осталась та же», — написал глава Куркино.

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