Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM В Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 23-летнего молодого человека, совершенного днем 4 июня на Невском проспекте. Стрелявший объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Преступление вызвало большой общественный резонанс.

Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал. На помощь потерпевшему пришли сотрудники правоохранительных органов и очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшему успели вовремя оказать медпомощь, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Следственным отделом по Центральному району СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как установили следователи, 23-летний петербуржец заплатил одной из коммерческих структур на Невском проспекте за помощь с документами при трудоустройстве. Однако услуга оказана ему не была, из-за чего молодой человек вернулся в контору, чтобы потребовать возврата денег.

В ходе возникшего конфликта 41-летний представитель этой коммерческой структуры решил убить оппонента и выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и привлечение его к уголовной ответственности», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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