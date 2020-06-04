Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Более 75 тыс. бойцов Национальной гвардии США участвуют в операциях по противодействию беспорядкам, сообщает 4 июня официальный аккаунт ведомства в Twitter.

«На утро сегодняшнего дня более 75 тыс. бойцов задействованы в местных операциях по всей территории страны, из них более чем 32,4 тыс. помогает правоохранителям защищать жизни людей, охранять собственность, мир и общественную безопасность», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки городов в США остаются охваченными погромами, массовыми беспорядками и акциями протеста, начавшимися после сообщений СМИ об убийстве полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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